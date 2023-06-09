Решать жилищные вопросы с помощью искусственного интеллекта могут начать в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане рассматривается вопрос того, как можно оказать социальную помощь гражданам с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он отметил, что для развития искусственного интеллекта нужно сформировать структурированные базы качественно собранных данных

«У нас сейчас есть 400 разных баз данных, и мы их сейчас пытаемся объединить. При этом у нас 80 основных баз данных, которые уже объединяются. Сейчас мы пытаемся проанализировать их и понять, что мы получим в итоге. Например, 600 тысяч человек в Казахстане подали заявки на льготное жилье, кто-то из них 10, 5 лет назад. Но мы теперь объединили базы данных в одно большое озеро данных и посмотрели, на 600 тысяч этих запросов оказывается, что у полумиллиона из них уже есть квартиры. Они уже не получат эту поддержку от Правительства, но есть другие 400 тысяч человек, которым она нужна», - сказал министр, выступая на панельной сессии Международного форума Астана.

Багдат Мусин подчеркнул, что Казахстан намерен перейти к проактивному способу предоставлению государственных услуг. В настоящее время, благодаря имеющимся базам данных, Правительству известно благосостояние граждан, в том числе наличие квартир, машин, людей с инвалидностью в семье. Также они дают возможность понять, какого рода поддержка нужна казахстанцам.

«Мы уже направили 60 тысяч смс людям, которые не подавали заявки на социальную помощь, но мы им направили напоминание, что они имеют право подать заявку на помощь, перейдя по ссылке. Это один из примеров того, как искусственный интеллект нам помогает, в будущем можно переходить к прогнозированию. Сейчас мы делаем домашнюю работу, собираем, структурируем данные и пытаемся понять, как мы можем обеспечить доступ к ним для молодых стартаперов, чтобы они могли поделиться идеями, как помочь Правительству. Мы сейчас работаем над обезличиванием данных, анонимизированием озера данных, нужно убрать имена, фамилии, номера телефонов и найти способ предоставления данных молодым стартаперам», - пояснил министр.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявлял, что Казахстану предстоит перейти к новому формату цифровизации госуправления – «Invisible Government» («Невидимое правительство»).



