Реновацию 237 домов проведут за пять лет в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Реновацию 237 домов проведут за пять лет в Атырау. Эта работа будет осуществляться в соответствии с «Программой реновации жилых домов города Атырау на 2022-2026 годы». Проект презентовал аким города Мейрим Калауи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Реновация – это полный снос старых зданий и строительство новых объектов.

«Главная цель этой программы – улучшение уровня жизни собственников ветхого жилья за счет обеспечения новыми квартирами. И, таким образом, снятие социальной напряженности в городе, а также создание инвестиционного климата для развития строительного сектора города Атырау», – сказал Мейрим Калауи.

Проект предусматривает восемь задач. Среди них – ликвидация ветхого жилья на территории города, обеспечение граждан комфортным жильем, формирование архитектурного облика города, развитие механизмов привлечения внебюджетных средств в строительство.

Всего в Атырау насчитывается 237 ветхих домов, подлежащих реновации. Это 3 549 квартир. В ближайшие пять лет эти дома будут сносить и на их месте строить новые здания.

Перед началом строительства строители обязаны заключить договор с владельцами квартир, переселить их в благоустроенное жилье. После окончания работы домовладельцы вернутся на прежнее место жительства, но уже в новые квартиры. Оставшиеся квартиры будут выставлены на продажу строительной компанией.

Руководитель Атырауского городского отдела финансов Мейржан Мукасов отметил, что переселение собственников ветхих многоквартирных домов в рамках программы будет проводится по принципу «комната за комнату» согласно техническим паспортам на квартиры, независимо от количества жильцов. А граждане, желающие увеличить количество комнат, могут договориться об этом с представителями строительной компании.

Также руководитель управления отметил, что при реализации программы благоустройство территории, формирование уличной, дорожной сети, парковочного пространства, тротуаров возле зоны фасада, организация и озеленение дворовых территорий будут осуществляться за счет государства.

Проект разработан на основе государственной программы жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» на 2020-2025 годы.

Большая часть ветхих домов расположены на улицах Баймуханова, Ауэзова, Свободы, Датова. За последние 10 лет в городе провели капитальный ремонт 149 домов. В 2012-2022 годах было снесено 37 домов площадью 34 069 кв. м.