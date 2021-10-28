Ремонт Павлодарского НХЗ завершен досрочно – КазМунайГаз

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарский нефтехимический завод начал пусковые операции после досрочного завершения остановочного ремонта. Уже с 1 ноября ПНХЗ возобновит выпуск всей линейки продукции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Несмотря на неблагоприятные климатические условия для проведения подобных работ, коллектив ПНХЗ успешно справился с поставленной задачей раньше запланированного срока. Всего было проведено техническое освидетельствование, ревизия и экспертиза промышленной безопасности 933 единиц технологических трубопроводов, 19 единиц паропроводов и 300 единиц оборудования.

В ходе ремонта на заводе осуществили ряд крупных работ: замену колонны, ремонт линии водородсодержащего газа и кипятильника на производстве первичной переработки нефти; замену газохода печей, трансферной линии, сепараторов и сдвоенного теплообменника на производстве глубокой переработки нефти и т.д. Следует отметить проведение высотных работ по антикоррозионной защите дымовых труб высотой 180 и 120 метров на производствах первичной и глубокой переработки нефти.

В остановочном ремонте, помимо сотрудников предприятия, был задействован 1241 работник подрядных компаний. Грамотная организация работ, а также слаженный труд коллектива ПНХЗ и подрядных организаций позволили выполнить все вышеперечисленные мероприятия и произвести досрочный запуск предприятия.

«Все выполненные в процессе ремонта мероприятия позволят поддерживать на должном уровне безопасность производства, сохранить качество выпускаемых нефтепродуктов и соблюдать необходимые экологические показатели», - отметили в КМГ.

Напомним, что в этом году трижды переносились сроки ремонта Павлодарского НХЗ