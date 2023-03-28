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    Ремонт дороги между Карагандой и Жезказганом проведут в этом году

    28 Марта 2023, 01:31

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На трассе «Караганда - Жезказган» будут производить ремонтные работы в этом году. Планируется строительство 40 км дорожного полотна от Жанаарки до Караганды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    О предстоящих работах до строительству дорог сообщил на брифинге руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Максут Кожанов.

    «По дороге Караганда – Жезказган на сегодняшний день разработан проект. Сейчас он проходит государственную экспертизу, реализацию планируется начать в текущем году. Построят 40 километров автомобильной дороги от Жанаарки в сторону Караганды. Там будет полноценная четырехполосная дорога: от Караганды до Жезказгана и далее с выходом на Кызылординскую область», - отметил Максут Кожанов.

    Помимо этого, в рамках проекта решится многолетняя проблема с заторами на железнодорожном переезде в районе поселка Актас за счет строительства путепровода. Работы на этом участке планируется начать в следующем году.

    В общей сложности в Карагандинской области в этом году отремонтируют 734 км автодорог областного, районного и городского значения. Дорожно-строительный сезон в регионе начнется 1 мая.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Строительство Дороги
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