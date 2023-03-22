Ремесленники Тараза: возрождение древнего искусства ортеке

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Древние формы искусства возрождают в Таразе - первым из городов Казахстана вошедшим во Всемирный список городов-ремесленников. Развитием древней казахской традиционной формы искусства ортеке, который включен ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ООН по вопросам образования, науки и культуры занимается художник, скульптор, мастер по изготовлению музыкальных инструментов Казым Аманкосов. В интервью корреспонденту МИА «Казинформ» он рассказал о том, как пришел к созданию «ортеке».

– Казым Бейсенович, в начале нашей беседы расскажите о себе.

– Я – уроженец Байзакского района Жамбылской области. В 1990 году окончил художественно-графический факультет Жамбылского педагогического института, занимается изготовлением поделок из дерева, являюсь автором создания 500-т домбр, двух десятков кобызов, уникального «ортеке», живописных картин и деревянных скульптур. С 2000 года - член Союза художников Республики Казахстан. Участвовал во многих республиканских и международных выставках, в республиканских и международных симпозиумах художников Казахстана. Многие мои произведения хранятся в частных коллекциях Франции, Испании, Германии, ОАЭ, США, а также в штаб-квартире ЮНЕСКО.

– Чем для Вас является ортеке и почему Вы начали этим заниматься?

– Ортеке нашли при раскопках древнего Отрара. Сначала ученые не поняли, что это такое. Потом начали изучать, и оказалось, что это такой же, как современный, ортеке – «танцующий козлик», шутливый развлекательный жанр, объединяющий игру на домбре и танец деревянного животного. Значит, это искусство существовало у тюрков не одно столетие. В 90-е годы я прочитал об этом и стал думать – почему мы не видим сейчас такого. Сам потихоньку начал мастерить, путем проб и ошибок. И вот пришел к такому результату, что мой ортеке выполняет естественные движения, как в природе – двигается, подпрыгивает, приседает. Форму игрушки я сам придумал с использованием законов физики. Раньше делали фигурку односторонней, плоской. Мне удалось сделать фигурку объемной, максимально приближенной к природному оригиналу. Движения тоже пришлось самому разрабатывать, аналогов таких же ортеке я не видел. На сегодняшний день танец моего ортеке считается наиболее естественным среди других работ наших казахстанских мастеров.

– Как Вам удается заставить его танцевать?

– Музыкант управляет ортеке, как марионеткой, используя привязанную к пальцу струну, играя на домбре. При этом марионетка совершает ритмичные движения в такт мелодии. Получается, что ортеке вобрал в себя и музыкальные, и театральные и даже в какой-то мере сакральные моменты традиций нашего кочевого народа.

Стал лауреатом в 2003 году фестиваля в Алматы. В 2015 году в Абу-Даби съездил, арабам показывал. У них легенда есть на эту тему. Название столицы Объединенных Арабских Эмиратов и главного города одноименного эмирата «Абу-Даби» в переводе означает «газель». Наш ортеке – это же газель. Легенда такая – охотники гнались за газелью, не могли попасть в нее, потом заблудились, оказались в пустыне без воды, на грани умирания. И тогда опять появилась газель и повела охотников к роднику. И охотники остались живы, благодарили газель и решили на этом месте, где родник, построить город. Так, по легенде, и появился Абу-Даби. И, если вы заметили, треножник, который я сделал как подставку для ортеке, выполнен в виде трех ружей, опущенных стволами в землю. В общем, охотники сложили оружие. Это как символ мира и бережного отношения к окружающей нас природе. Этой легенде и посвящена моя работа, с посылом к мирной жизни и защите природы.

– Вы где-то выступаете со своим ортеке?

– Да, уже 30 лет играю, показываю наш казахский «степной театр». Мой ортеке компактно собирается, упаковывается в чемоданчик – и так могу ехать куда-нибудь, демонстрировать наше тюркское искусство кукольного театра, которое получается древнее, чем, скажем, известный итальянский театр кукол-марионеток. Только о нас в мире пока мало кто знает.

Если найдется спонсор, хочется сделать и другие проекты по принципу ортеке. Например, танцующий верблюжонок, ягненок, другие животные. Можно сделать серию таких танцующих фигурок наших домашних и диких животных, в расширенном масштабе. Такая мечта у меня.

– Занимаетесь ли Вы преподаванием, есть ли у Вас своя мастерская?

– Да, мастерская имеется. Но там еще немного надо доделать, обустроить, чтобы было удобно для работы. После окончания вуза одновременно я стал заниматься изобразительным искусством и преподавать, но примерно с 2000 года преподавание я оставил и занялся живописью, скульптурой, работами по дереву.

Домбры делаю, этот инструмент привлекал меня с детства своей таинственностью и проникновенным звучанием. В 1970-е годы было популярным играть и петь под домбру, особенно в компаниях, мой брат хорошо играл и меня научил. А мне было очень интересно, как же извлекаются звуки из такого, по сути, очень простого по форме инструмента.

В студенческие годы видел процесс изготовления домбры нашими педагогами вузовскими. Тогда не верилось, что когда-нибудь я смогу делать такое. Но педагоги вселили в меня уверенность. Вначале экспериментировал с формами, и было не совсем удачно. Но потом понял, что традиционная форма домбры - самая идеальная, наши предки веками ее выработали, как и форма традиционного казахского жилища – юрты.

В результате сделал кыл-кобыз, разработал несколько видов домбры для музыкантов разных возрастов, для детей, а самый маленький экземпляр - для 7-летних детей. К 2000-летию Тараза сделал 250 сувенирных домбр, в уменьшенном масштабе, но на них вполне можно играть. Одну себе оставил на память.

– Спасибо за беседу и творческих Вам успехов!