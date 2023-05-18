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      Северо-Казахстанская область

    Рекордный вес марихуаны уничтожили в СКО

    18 Мая 2023, 20:53

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Рекордный для Северо-Казахстанской области вес марихуаны уничтожили полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Это уже шестая процедура уничтожения наркотиков в текущем году. Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП СКО проводят их в присутствии комиссии и представителей общественности.

    На этот раз огню предано свыше 460 кг марихуаны и гашиша — сюда входит рекордная за последние 10 лет партия, изъятая в конце апреля в результате спецоперации по пресечению канала поставки наркотиков в СКО.


    На акцию были приглашены волонтеры молодежного ресурсного центра областного акимата. Они увидели, как работает комиссия в составе представителей заинтересованных служб и госорганов. Под обязательной видеофиксацией была проверена целостность упаковок, в которых были доставлены наркотики, после сожжения был составлен акт в двух экземплярах.

    «Волонтеры — надежные помощники сотрудников полиции. В этом году они приняли участие уже в 30 различных мероприятиях по профилактике наркомании и наркопреступности. Участие в процедуре уничтожения наркотиков — возможность получить зримое подтверждение эффективности взаимодействия полиции и общества», - сказал начальник УПН ДП СКО Иван Терзиди.

    Всего с начала года полицейские СКО изъяли из незаконного оборота более 500 кг различных наркотических средств.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Борьба с наркотиками
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