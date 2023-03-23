Рекордный прирост населения зафиксировали в Канаде впервые за 60 лет

ОТТАВА. КАЗИНФОРМ - Население Канады выросло более чем на миллион человек впервые в истории в 2022 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

По данным Статистического управления Канады, население страны увеличилось с 38 516 138 человек на 1 января 2022 года до 39 566 248 человек на 1 января 2023 года.

Это также стало самым высоким годовым приростом населения Канады — 2,7% — с 1957 года.

По данным агентства, на миграцию приходится почти 96% прироста населения.

Статистическое управления страны также заявило, что резкое увеличение населения было частично вызвано усилиями правительства по привлечению мигрантов в страну для сокращения нехватки рабочей силы.

«Но рост числа постоянных и временных иммигрантов может также создать дополнительные проблемы для некоторых провинций страны, связанные с жильем, инфраструктурой и транспортом, а также оказанием услуг населению», - заявили в правительстве Канады.

Правительство Джастина Трюдо прилагает усилия, чтобы привлечь в страну больше иммигрантов, которые должны заполнить пробелы в ее экономике. В прошлом году, например, канадское правительство объявило о плане принять около 500 тысяч иммигрантов в год к 2025 году.

Канада также принимает людей, пострадавших от конфликтов, таких как ситуация на Украине, гуманитарный кризис в Афганистане и землетрясения 2023 года в Турции и Сирии.

По данным агентства, в 2022 году страна приняла 437 тысяч иммигрантов, а количество непостоянных жителей в стране увеличилось на 607 782 человека, что стало «рекордным годом для обработки иммиграционных заявлений».

»Увеличение населения также означает, что Канада займет первое место среди 38 стран-членов Организации экономического сотрудничества по приросту населения в 2022 году, а также будет самой быстрорастущей страной «большой семерки», - сообщает Статистическое управление Канады.



