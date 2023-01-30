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    Рекордные 3,8 трлн тенге налогов уплачено Тенгизшевройл по итогам 2022 года

    30 Января 2023, 14:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Оператор месторождения Тенгиз – компания Тенгизшевройл в 2022 году заплатила свыше 8 млрд долларов в виде налогов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информационно-аналитический канал по вопросам энергетической отрасли Казахстана «Energy Monitor».

    Это свыше $8 млрд (что выше чистой прибыли ТШО за 2022 год – $6 млрд).

    Основными налогами Тенгизшевройл являются:

    - корпоративный подоходный налог (ставка 30 %) – 1,3 трлн тенге в 2022 году;

    - экспортные таможенные пошлины – 1,2 трлн тенге;

    - НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых)/Роялти – 1,14 трлн тенге.

    Выплаты по ИПН за 2022 год составили 33,5 млрд тенге. Учитывая, что в штате Тенгизшевройл в среднем работает 4700 человек, то среднемесячная заработная плата (с учетом всех премий и бонусов) в 2022 году составила 5,4 млн тенге.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Экономика Нефть Налоги
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