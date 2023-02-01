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    Рекордное количество бензина АИ-92 и дизельного топлива произвели в РК в 2022 году

    1 Февраля 2023, 16:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В 2022 году произведено рекордное количество бензина АИ-92 и дизельного топлива. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Однако данные показатели достигнуты путем переноса капремонта Шымкентского нефтеперерабатывающего завода на 2023 год. В текущем году с учетом необходимых плановых ремонтов на всех трех НПЗ объем производства прогнозируется на уровне 13,4 млн тонн», - сказал Болат Акчулаков.

    Министр сообщил, что в 2022 году в целях бесперебойного обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами:

    - установлено регулирование предельных цен на розничную реализацию АИ-80, 92-93 и летнее дизельное топливо;

    - введен запрет на вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортом;

    - установлено дифференцирование цен на дизельное топливо в целях снижения рисков его неконтролируемого вывоза в приграничные страны, где цены на дизтопливо в разы выше;

    - приняты законодательные нормы, исключающие непродуктивных посредников в системе поставок нефти и нефтепродуктов.

    «На этот год основной задачей Министерства также ставится полное обеспечение внутреннего рынка качественными нефтепродуктами. В рамках исполнения задачи, поставленной Главой государства по удовлетворению растущей потребности экономики в качественных ГСМ, в текущем году мы приступим к проектированию ТЭО по расширению Шымкентского НПЗ с увеличением производства с 6 до 9 млн тонн в год с перспективой увеличения до 12 млн тонн в год», - добавил Болат Акчулаков.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Нефть Минэнерго РК Топливо
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