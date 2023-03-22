Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Рекорд Казахстана по приготовлению наурыз-коже установили в Астане

    22 Марта 2023, 18:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице в дни празднования Наурыза установили рекорд по изготовлению главного блюда праздника – наурыз-коже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

    Сертификат, свидетельствующий об установлении рекорда Казахстана, выдали акимату Астаны и акимату района «Байконыр». Всего было изготовлено 2 100 литров наурыз-коже. Рекорд зафиксирован 22 марта 2023 года.

    Чтобы сварить вкусный и полезный суп, ставший национальным достоянием, кулинарам потребовались ровно сутки, сотни килограммов пшеницы, риса и мяса. Готовым продуктом прохожих угощали в парке Ататюрка.

    «Более двух тонн наурыз-коже – абсолютный рекорд. Ранее лучший показатель по приготовлению коже принадлежал туркестанцам. Два года назад они сварили 2 тысячи литров блюда. Сегодня этот рекорд официально обновлен», – сказал официальный представитель региональной Казахстанской книги рекордов Гиннеса Куандык Кудайбергенов.

    Кулинар Гульнара Жумабекова отметила, что наурыз-коже готовили в 10 казанах объемом от 60 до 150 литров. Затем их разлили в 20 бидонах, в которых поместилось по 95 литров блюда.

    Напомним, в праздничные дни в парках и на площадях столицы проходят народные гуляния в честь Наурыза. На открытых площадках развернули выставочные юрты, посвященные великим деятелям истории. Здесь же организовали концерты с участием звезд казахстанской эстрады, артистов города и творческих коллективов.

    Гостям праздника раздают бауырсаки, горячие блюда и главное угощение – наурыз-коже.

    Также для создания праздничной атмосферы на открытом воздухе обустроили красочные фотозоны, алтыбакан. На отдельных спортивных площадках проводятся состязания по национальным видам спорта.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана Наурыз Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какие участки проспекта Туран перекроют в Астане
    Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
    Анонс наиболее важных событий в Астане 21 июня
    Тушение сухостоя под Астаной: 222 тонны воды сброшено с вертолетов
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане