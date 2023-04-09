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    Реконструкцию полуторавековой мечети завершили в Петропавловске

    9 Апреля 2023, 14:35

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске завершилась реконструкция мечети №4 с полуторавековой историей. В народе ее называют Давлеткильдеевской, «Ташкентской», «Сартовской», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В управлении строительства, архитектуры и градостроительства, являющемся заказчиком работ, сообщили, что объект передают на баланс управления культуры, развития языков и архивного дела.

    «Средства в размере 580 млн тенге на реконструкцию выделили из местного бюджета. Работы проводила североказахстанская компания «Благоустройство-Север». Автором проекта является член Союза художников РК Болат Асербеков», - проинформировали в пресс-службе управления.


    Прежде чем приступить к созданию эскиза и непосредственно реконструкции здания, необходимо было найти чертежи, по которым строили мечеть.

    «В Российской империи при строительстве церквей использовали атлас, сборник типовых проектов. Мечети же строились по согласованию с генерал-губернатором и инженерными войсками. Все чертежи находятся в Санкт-Петербурге. Наши архивисты выезжали. Нашли чертежи. По ним восстановили здание. Это единственная мечеть, у которой сохранилось более 50% минарета. Внешний вид мечети тоже установили по документам», - рассказал директор центра по охране и использованию историко-культурного наследия Ракат Мамбеталинов.


    Сотрудники областного государственного архива информацию о мечети №4 собирали буквально по крупицам. По их данным, решение о ее строительстве было принято в 1855-м году, завершилось - в 1857-м.

    «Из материалов мы узнали о том, что эта мечеть была построена волеизъявлением местного населения мусульман, поддержана была генерал-губернатором Западной Сибири Горчиковым. Он направил письмо в Министерство внутренних дел Российской империи. Различные учреждения рассмотрели этот вопрос, и в 1855-м году принято было принято решение о строительстве мечети №4. Строительство завершилось в 1857-м году, о чем гласят документы, полученные из Уфы», - рассказала директор архива Сауле Маликова.

    Находится старинное здание на закрытой территории завода им. Кирова. Именно благодаря этому она довольно хорошо сохранилась. Долгие годы Давлеткильдеевская мечеть находилась в запустении. Однако, несмотря на солидный возраст, здание устояло. Разрушаться начал фундамент, его укрепили арматурой.

    Внешний вид его максимально приближен к первоначальному. На современный лад оформили внутренние помещения.

    Североказахстанский художник, архитектор и краевед Александр Листопадний по историческим документам, чертежам и фотографиям воссоздал первозданный облик мечети на своей картине.

    Планируется, что в здании мечети будет располагаться музей исламской культуры.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Религия История Казахстана
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