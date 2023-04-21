Реконструкцию котельных «Габбасова» и «Центр» в Семее нужно закончить до начала отопительного сезона — Алихан Смаилов

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В рамках поездки в Абайскую область Премьер-Министр РК Алихан Смаилов ознакомился с работой и ходом реконструкции котельной «Габбасова» в Семее, а также посетил подвесной мост через реку Иртыш, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Котельная «Габбасова» расположена в центральной части Семея. В зимний сезон она отапливает 66 многоэтажных и 138 частных жилых домов, 39 бюджетных организаций, 10 социальных и 140 коммерческих объектов. В настоящее время здесь ведется реконструкция, которую планируется завершить до начала нового отопительного сезона.

Премьер-Министр отметил, что для решения вопросов теплоснабжения города в Комплексный план развития области были включены 11 проектов по реконструкции теплоисточников. В частности, модернизация котельных «Габбасова» и «Центр» позволит улучшить тепловой режим, повысить качество и надежность предоставляемых населению услуг, экологическое состояние города и снизить уровень теплопотерь.

«Семей активно развивается, население растет, строятся новые объекты и жилье. В результате из года в год растет нагрузка на городские теплоисточники. В текущем году на реконструкцию котельных «Габбасова» и «Центр» из бюджета выделен 1 млрд тенге, на теплосети – 3,5 млрд тенге. Акимату необходимо обеспечить качественное проведение всех работ до начала следующего отопительного сезона», — сказал Алихан Смаилов.

Он добавил, что на сегодня прорабатывается строительство ТЭЦ-3 и обозначил важность завершения подготовки ТЭО в текущем году для дальнейшего рассмотрения вопроса о финансировании проекта.

Премьер-Министр также посетил подвесной мост через реку Иртыш, ставший яркой архитектурной достопримечательностью Семея. Его длина составляет 1 086 метров, ширина – 35 метров. Мост был введен в эксплуатацию осенью 2000 года, что позволило разгрузить как городское движение, так и трассы внутри страны. В настоящее время планируется разработка проектно-сметной документации по комплексной реконструкции объекта.

Алихан Смаилов отметил, что Семей расположен на стыке стратегических транспортных путей, поэтому повышение качества автодорог имеет большое значение для развития города и всего региона. В текущем году на эти цели из республиканского бюджета выделено более 7 млрд тенге.

«Акимат должен обеспечить своевременную реализацию всех намеченных проектов. В целом Правительством утвержден пятилетний комплексный план развития Абайской области. В рамках него предусмотрены мероприятия по модернизации и строительству жилищно-коммунальной, социальной и энергетической инфраструктуры, что даст существенный импульс дальнейшему развитию региона», — сказал он.

Главе Правительства были также презентованы генеральный план Семея и меры по застройке и сносу ветхого жилья на левобережной части города площадью 72 га.



