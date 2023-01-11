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    Реконструкцию автодорог и пунктов пропуска на границе РК и РФ обсудил Роман Скляр в Москве

    11 Января 2023, 09:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 9-10 января 2023 года Москву с рабочим визитом посетила казахстанская делегация во главе с первым заместителем Премьер-Министра РК Романом Скляром, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

    В состав делегации вошли министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев, и.о. первого заместителя руководителя Аппарата Правительства РК Габит Сыздыкбеков, председатель Правления АО «НК «Казахстан темир жолы» Нурлан Сауранбаев.

    В ходе встреч с заместителями Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным, Денисом Мантуровым, Александром Новаком, Алексеем Оверчуком, министром транспорта РФ Виталием Савельевым были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе, текущее состояние и перспективы взаимодействия в нефтегазохимической и электроэнергетической отраслях.

    В частности, были затронуты темы развития транспортно-логистических маршрутов «Западная Европа – Западный Китай» и «Север – Юг», строительства новых железнодорожных линий, реконструкции автомобильных дорог и пунктов пропуска на казахстанско-российской границе.

    Также участники встречи коснулись вопросов промышленной кооперации, а именно, реализации совместных проектов в автомобилестроении, горно-металлургической отрасли, агропромышленном комплексе.

    По итогам переговоров сторонами была выражена приверженность принципам взаимовыгодного экономического сотрудничества, реализации совместных мер по созданию дополнительных возможностей с целью более тесной работы в промышленной, торгово-экономической, инвестиционной сферах.

    Российская сторона подтвердила участие в Международной промышленной выставке «Иннопром. Казахстан». Ее проведение планируется 23-25 сентября 2023 года в Астане.

    Фото: primeminister.kz
    Правительство РК Экономика Россия Сотрудничество Граница
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