Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Рекомендации по ношению масок не соблюдают в Нур-Султане - глава Минздрава

    2 Августа 2022 11:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Ажар Гиният обратилась к жителям столицы и субъектам бизнеса с просьбой соблюдать профилактические меры из-за роста случаев коронавируса в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Нур-Султане, который находится в «желтой» зоне, проводятся массовые мероприятия с участием большого количества людей в закрытом помещении, при этом не соблюдаются рекомендации по ношению медицинских масок и социальной дистанции, что может привести к дальнейшему распространению инфекции в столице», - заявила Ажар Гиният в ходе заседания Правительства.

    «Для обеспечения стабилизации эпидемиологической ситуации и, соответственно, работы субъектов бизнеса без ограничений, еще раз обращаюсь к субъектам бизнеса с просьбой о необходимости соблюдения санитарно-дезинфекционного режима на объектах, обеспечения безопасности населения при получении услуг», - сказала министр.

    Ранее сообщалось, что наибольший рост заболеваемости коронавирусом отмечается в шести регионах Казахстана.

    Также названы ограничительные меры для «красной» зоны - в случае вхождения в нее ограничительные меры будут приняты в два этапа.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    #Минздрав РК #Здравоохранение #Коронавирус в РК #Ажар Гиният
    Новости по теме
    Новости по теме
    Статистику по фактам жестокого обращения будут формировать по новой методике Минздрава РК
    Новые сантребования к объектам массового отдыха утвердили в РК
    Число болеющих COVID-19 растет в Атырауской  области
    Казахстан занял 58-е место в рейтинге по уровню здравоохранения
    Популярное
    1 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Жетысуской области
    2 Назначен аким Коксуского района Жетысуской области
    3 Назначен аким Ескельдинского района Жетысуской области
    4 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Улытауской области
    5 Двух автоугонщиков задержали в Алматы