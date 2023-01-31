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    Регулировать бизнес-деятельность по-новому начнут в Казахстане с 2023 года

    31 Января 2023, 10:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров сообщил о проводимой работе в сфере совершенствования регуляторного механизма деятельности предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Позвольте доложить о ходе реализации внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности. На сегодняшний день рассмотрены все 44 сферы регулирования, в которых проанализированы 2 823 НПА, где выявлено 128 119 требований, из которых 10 108 или 8 % требований не соответствуют базовым условиям новой регуляторной политики», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

    Он подчеркнул, что с прошлого года регулирующими госорганами ведется активная работа по отмене и пересмотру требований в рамках подзаконных актов.

    «Данную работу планируем завершить в период 1-2 квартала текущего года», - добавил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Бизнес Экономика Миннацэкономики
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