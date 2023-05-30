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    Регионы-лидеры по распространению ВИЧ назвали в Казахстане

    30 Мая 2023, 13:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Ажар Гиният в ходе заседания Правительства сообщила, что в Казахстане ВИЧ-инфекция удерживается в концентрированной стадии (0,3%) и зарегистрирована во всех регионах страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам Ажар Гиният, среднемировой показатель составляет 0,7%. Заболеваемость выше среднереспубликанского значения (20,3 на 100 тысяч населения) зафиксирована в 7 регионах Казахстана: Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях, в Алматы и Астане.

    По данным ведомства, смертность от СПИД (синдрома приобретенного иммунодефицита) выше среднереспубликанского (0,9 на 100 тысяч населения) в 6 регионах: Карагандинской, Павлодарской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях и Алматы.

    «В Карагандинской области данный показатель в 4 раза превышает среднереспубликанский уровень. Следующий показатель, характеризующий переход эпидемии инфекции вируса иммунодефицита человека в генерализованную стадию (при уровне распространенности 1% и более среди беременных женщин), распространенность ВИЧ-инфекции среди беременных. Этот показатель по Казахстану находится на низком уровне - 0,13, но в 7 регионах превышает средний показатель (Павлодарская, Карагандинская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Костанайская области и Алматы), максимальная распространенность в Восточно-Казахстанской области (0,59)», - добавила Ажар Гиният.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане более 30 тысяч человек живут с ВИЧ-инфекцией.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минздрав РК Здравоохранение Регионы Ажар Гиният
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