Региональные учения гвардейцев-химиков прошли в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау на войсковом стрельбище воинской части 6656 завершилась семидневная полигонная практика специалистов служб и подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты воинских частей регионального командования «Батыс» Национальной гвардии Республики Казахстан. Об этом сообщил руководитель пресс-службы РгК «Батыс» подполковник Ерболат Султанов, передает МИА «Казинформ».

На сборах приняли участие более 90 специалистов службы радиационной, химической и биологической защиты, прибывшие из городов Уральск, Атырау, Актау, Жанаозен и Актобе.

Данные сборы проводились с целью совершенствования знаний по основным предметам и проверки уровня профессиональной подготовленности.

На практических занятиях полевого выхода военнослужащие совершенствовали индивидуальные практические навыки и отработали слаженность действий в составе подразделений.

В течение семи дней гвардейцы приняли участие в тактико-специальном занятии по теме «Проведение специальной обработки подразделений Национальной гвардии, попавших в зону химического заражения по пути следования в район служебно-боевого применения», в ходе которого личный состав проводил РХБ разведку маршрутов выдвижения войск с обозначением границ зараженных участков местности, проводил полную специальную обработку вооружения и военной техники подразделений.

Кроме того, гвардейцы научились в кратчайшие сроки определить уровень загрязнения окружающей среды. Также, военнослужащие изучили приборы нового поколения и получили практические навыки работы с прибором радиационной разведки радиометром-дозиметром РКС-01В «Соло» и прибором химической разведки UC AP4C.

В ходе сборов специалистам были представлены современные образцы вооружения и средств радиационной, химической и биологической защиты, принятые на вооружение казахстанской армии, а также проведён смотр специальной техники и спасательных средств, имеющиеся на вооружении пожарной части № 1,3 города Актау, показаны практические действия расчётов по разворачиванию пожарных рукавов.

Особенно интересное было тактико-специальное учение на тему «Действия при ликвидации аварии на химически опасном объекте» организованного совместно с администрацией химически - опасного объекта ТОО «МАЭК». Не менее интересным было показное занятие на базе войсковой части 25744 «Морская пехота» МО Республики Казахстан, которой проводил начальник службы РХБ защиты войсковой части 25744 Министерство обороны Республики Казахстан капитан Шерхан Нышанов.

Как отметил начальник службы РХБ защиты РгК «Батыс» подполковник Жамбыл Конысов: «Данные сборы направлены на совершенствование полевой выучки личного состава и позволяют определить уровень профессиональной подготовки специалистов РХБ защиты и их готовность к самостоятельным действиям при выполнении задач по назначению».

По словам начальник службы РХБ защиты РгК «Батыс» подполковник Жамбыла Конысова, программа боевой учебы отработана в полном объеме, нарушений мер безопасности не допущено. В лучшую сторону им была отмечена работа специалистов воинских частей 6655 и 6656.

По итогам полигонной практики лучшим специалистом службы РХБ защиты был признан сержант взвода РХБ защиты роты боевого обеспечения 1 батальона оперативного назначения воинской части 6655 (Актобе) старший сержант Тимур Омаров.

В номинации «Лучший взвод РХБ защиты» места распределились следующим образом: первое место занял взвод РХБ защиты воинской части 6656 (Актау), командир взвода лейтенант Адилбек Келес.Второе место удостоился взвод РХБ защиты воинской части 6655 (Актобе), командир взвода лейтенант Куаныш Төлеуқажы Третье место досталось взводу РХБ защиты воинской части 5548 (Жанаозен), командир взвода старший сержант Алимжан Кирбаев.

В номинации «Лучший расчет разведывательной химической машины» почетное первое место занял расчет воинской части 3502 (Актау); вторым стал расчет воинской части 5546 (Атырау), третьим был расчет воинской части 5517 ( Уральск).

Далее по итогам номинации «Лучший расчет авторазливочной станции»: первым стал расчет воинской части 5517( Уральск), вторым – расчет воинской части 6655 (Актобе), третьим – расчет воинской части 6656 ( Актау).

Стоит отметить, что полевая практика завершилась контрольно-проверочным занятием, на котором военнослужащие выполняли нормативы по ведению радиационной разведки, практическому вождению и обслуживанию специальной техники, санитарной обработке личного состава, вооружения, военной техники и другим специальным дисциплинам.