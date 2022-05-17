Региональные программы оснащения медтехникой утвердят в РК до конца июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Запланированный централизованный закуп медицинской техники будет осуществляться два года. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для улучшения оснащения организаций здравоохранения медицинской техникой запланировано осуществить централизованный закуп медицинской техники на базе Единого дистрибьютора ТОО «СК-Фармация» в два этапа: первый этап в 2022 году – централизация закупа медицинской техники. Второй этап в 2023 году – заключение долгосрочных договоров на условиях локализации/контрактного производства, контрактов жизненного цикла медицинской техники», - сообщил Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Он уточнил, что контракт жизненного цикла подразумевает консолидированную закупку «тяжелого» медицинского оборудования (компьютерная томография, магнитно-резонансное тестирование и т.д.) напрямую у производителя с сервисом на весь срок функционирования.

«Кроме того, разработаны проекты приказов министра здравоохранения по утверждению типовых договоров и унификации технической спецификации закупаемой медицинской техники (будут утверждены до конца мая т.г.). В настоящее время проведен сбор и анализ потребности в медицинской технике, определен порог централизации закупа от 20 млн тенге. Разработан модуль сбора заявок по централизованному закупу медицинской техники на базе ЕФИС», - отметил Премьер.

По его словам, уже проведена интеграция веб-портала закупок ЦЭФ и модуля сбора заявок. Управлениям здравоохранения регионов даны разъяснения по порядку подачи заявок, унификации технической спецификации, разработке региональных программ оснащения. Вместе с тем, с начала года в регионах продолжаются конкурсные процедуры по ранее объявленным тендерам на закуп медицинской техники, в том числе стоимостью ниже 20 млн тенге, на общую сумму 12 млрд тенге.

«На втором этапе планируется заключение долгосрочных договоров на условиях локализации/контрактного производства, контрактов жизненного цикла медицинской техники. Для этого изучен зарубежный опыт централизованных закупок медицинской техники, закуп на условиях контрактов жизненного цикла, опыт локализации производства медицинской техники на примере компаний «General Electric», «Philips», посещены производственные площадки отечественных производителей. До конца июля текущего года будут утверждены республиканская и региональные программы оснащения медицинской техникой на ближайшие пять лет с учетом осуществления сервисной поддержки поставляемой медицинской техники, подготовки помещений, медицинских и технических кадров», - заключил Премьер.