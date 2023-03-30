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    Региональные молодежные кадровые резервы создадут в Казахстане

    30 Марта 2023, 15:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Создание региональных молодежных кадровых резервов планируется в текущем году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По поручению Президента в этом году будут созданы региональные кадровые резервы. Это станет социальным лифтом для молодежи всех регионов. В настоящее время ведется работа по организации и внесению поправок в закон в отношении регионального резерва», - сообщила заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы по цифровизации Айнура Сергазиева на встрече с депутатами Сената Парламента РК.

    Ранее сообщалось, что в этом году пройдет очередной отбор в президентский молодежный кадровый резерв. В этот раз пересмотрены отраслевые группы резерва, а собеседование с кандидатами будет проходить с обязательным участием отраслевых госорганов и специалистов. Если во время 1 и 2 отбора было принято много резервистов в области экономики, финансов, IT-технологий, то в этом году особое внимание будет уделено сферам здравоохранения, энергетики, образования и культуры.

    Автор:

    Анеля Касымова

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