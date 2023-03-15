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    Региональные карты занятости появятся в каждой области Казахстана

    15 Марта 2023, 17:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова озвучила запланированные изменения в деятельности центров занятости, которые теперь будут именоваться карьерными центрами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По центрам занятости: у нас 204 центра занятости в районах. Каждый район занимается вопросами только своего района, несмотря на то, что региональный рынок включает все области. Поэтому на уровне области создаются центры трудовой мобильности, которые объединяют работу всей области, координируют работу бывших центров занятости и будут регулировать региональный рынок труда, исходя из специфики каждой области», - сказала Тамара Дуйсенова в кулуарах Сената.

    Министр привела примеры.

    «К примеру, на юге больше самозанятых, в Астане и Алматы - больше молодежи. Исходя из этого, области будут делать региональные карты занятости, а функции центров занятости будут немного меняться, поэтому мы их и назвали карьерными центрами», - отметила глава Минтруда.

    «Если их основной функцией была регистрация и направление людей на субсидируемые государством рабочие места, то теперь эту функцию полностью взяла на себя электронная биржа труда. Теперь их первостепенной задачей будет работа с работодателями, чтобы определить какие вакансии у них есть и какие могут появиться. Второе – работа непосредственно с населением трудоспособного возраста – куда их направить, чему нужно их обучить, чтобы эти вакансии покрывать», - уточнила Т. Дуйсенова.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Минтруда РК Занятость
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