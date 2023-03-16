Региональную геоинформационную систему запустили в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Информацию о земельных участках, инженерных коммуникациях, очереди в детский сад, земельном участке под ИЖС, о неосвоенных землях и даже фактах незаконной добычи полезных ископаемых, жамбылцы могут получить, воспользовавшись информационной системой «Геопортал», запущенной в регионе. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации областного управления архитектуры и градостроительства, в Жамбылской области разработан геопортал в рамках реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» и в соответствии с едиными требованиями к геопорталам местных исполнительных органов, совместно с комитетом по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК и АО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

С помощью региональной геоинформационной системы можно ознакомиться со схемами свободных и занятых земельных участков, а также земельных участков, выставленных на торги для коммерческих и сельскохозяйственных целей, со списками очередников для получения земельного участка под ИЖС. Здесь есть информация о свободных и введенных в эксплуатацию месторождениях, объектах лесного и водного фонда, гидротехнических сооружениях и магистральных трубопроводах.

На геопортале представлены автомобильные и железные дороги, инженерные сети, сельскохозяйственные угодья, объекты культуры, образования, здравоохранения и туризма. Предлагается и градостроительная документация - генеральные планы населенных пунктов, проекты детальной планировки, пояснили в ведомстве.

При разработке региональной геоинформационной системы ТОО «КАЗГИСА» провело работы по развертыванию технической платформы геопортала областного центра города Тараза, пополнению публичной кадастровой карты цифровыми данными. Проработаны такие составляющие региональной геоинформационной системы, как генеральный план, «красная линия», проекты детальной планировки, функциональные, оценочные, охранные зоны, границы инвентаризации инженерных сетей, свободные земельные участки, сети зданий и уличных дорог.

Кроме того, через геопортал автоматизируются бизнес-процессы государственных услуг в сфере земельных отношений и недропользования в целях их оказания в электронном виде.

«Геопортал позволит избежать прямого контакта услугодателя и услугополучателя, - подчеркнули в ведомстве. - На портале автоматизировано 14 государственных услуг, в том числе по архитектуре и градостроительству шесть и в сфере земельных отношений восемь. В настоящее время e-jambyl.kz сформирована платформа с доменным именем и введены все базовые ГИС-слои, то есть для населения разработано 160 данных на открытую карту геопортала и 367 картографических данных на электронную дежурную карту портала для служебного пользования».

Геопортал формируется как геоплатформа, которая обеспечивает централизованное и оперативное управление информацией об объектах инфраструктуры, сбор картографической информации о жизнедеятельности региона, оперативную обработку и автоматизацию государственных услуг в сфере архитектуры и градостроительства, земельных отношений. Геоплатформа должна служить единой базой для всех пространственных данных по региону.

Сфера применения геопортала Жамбылской области направлена на решение комплекса отраслевых задач государственных, местных исполнительных органов, коммунальных организаций и предприятий естественных монополий области.



