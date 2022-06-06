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    Референдум прошел справедливо и прозрачно - депутат Великого национального собрания Турции

    6 Июня 2022, 15:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Великого национального собрания Турецкой Республики Реджеп Шекер заявил, что референдум прошел очень спокойно, во всех избирательных участках работа была организована на высшем уровне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Казахстан проводит важные реформы. Эти изменения и дополнения в Конституцию, я думаю, будут во благо всей республике и для повышения благосостояния вашего народа. Наша делегация 5 июня в столице побывала на нескольких участках референдума. Мы наблюдали за открытием участков, за подсчетом голосов и во время наблюдения разговаривали с избирателями», - сказал Реджеп Шекер.

    Было отмечено, что делегация побывала на многих участках.

    «Мы увидели, что созданы все условия для лиц с инвалидностью: пандусы, тактильные указатели были на участках. Мы высоко оцениваем эти условия. Референдум прошел очень спокойно, на всех избирательных участках работа была организована на высшем уровне. Информационно-разъяснительная работа проведена на должном уровне. Мы видим, что референдум прошел объективно, справедливо и прозрачно, в рамках конституции и отвечал всем требованиям законодательства. Весь процесс прошел очень открыто», - добавил Реджеп Шекер.

    Фото: haberturk.com

    Автор:

    Серик Сабеков

    Турция Конституция Политика Референдум
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