Референдум позволит каждому гражданину принять участие в историческом событии - Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФФОРМ – Референдум позволит каждому гражданину принять непосредственное участие в историческом событии, заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во всем прогрессивном мире плебисцит является одной из наиболее наглядных и очевидных форм прямого народовластия. Однако в Казахстане этот эффективный институт демократии не был задействован в полной мере. После референдума, проведенного 27 лет назад, когда была принята действующая Конституция, все последующие конституционные реформы получали одобрение в Парламенте», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем видеообращении по вопросам внесения изменений и дополнений в Конституцию.

По словам Президента, это легитимная практика.

«Но я твердо убежден, что на новом этапе развития, строя Новый Казахстан, мы должны всенародно принимать такие судьбоносные для нашей страны решения. Поэтому сегодня мною подписан Указ о проведении 5 июня республиканского референдума по вопросу принятия изменений и дополнений в Конституцию. Всеобщее голосование граждан по проекту конституционных поправок продемонстрирует нашу твердую приверженность демократическим принципам», - сказал Глава государства.

«Предстоящий референдум позволит каждому гражданину принять непосредственное участие в историческом событии, которое определит будущее Казахстана», - добавил Президент.

Ранее сообщалось о том, что Глава государства подписал Указ о проведении 5 июня 2022 года республиканского референдума.