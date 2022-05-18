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    Референдум-2022: как узнать свой участок для голосования в Алматы

    18 Мая 2022, 15:46

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Для жителей Алматы запущен единый Call-центр по предоставлению информации о республиканском референдуме, назначенном на 5 июня 2022 года, по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

    Call-центр создан для информирования населения и вовлечения жителей города в процесс голосования путем предоставления консультаций по вопросам референдума.

    Обратившись в единый Саll-центр по телефону: +7(727) 3384545, можно проверить себя в списке граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме, а также уточнить номер и адрес своего участка.

    В ходе звонка операторы Call-центра смогут разъяснить все законодательные нормы касательно возможностей граждан, процедуры голосования и работы участков в день референдума.

    Call-центр принимает звонки ежедневно без перерыва и выходных с 8.00 до 20.00 до конца дня проведения голосования.

    Функционал по получению информации об участке для голосования доступен на сайте open-almaty.kz, а также через Telegram-бот @ReferendumAlmaty2022Bot. Для того чтобы найти себя в списках и получения сведений, необходимо ввести номер ИИН.

    На референдум вынесен вопрос «Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года»?

    Указом Президента Касым-Жомарта Токаева референдум проводится на принципах добровольного участия, свободного волеизъявления, а также всеобщего, равного, прямого и тайного голосования граждан.

    Напомним, республиканский референдум состоится 5 июня 2022 года. Всего в Алматы будут работать 574 избирательных участка. Подробная информация доступна на сайте акимата Алматы.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Конституция Референдум
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