Референдум-2022: как узнать свой участок для голосования в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Для жителей Алматы запущен единый Call-центр по предоставлению информации о республиканском референдуме, назначенном на 5 июня 2022 года, по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

Call-центр создан для информирования населения и вовлечения жителей города в процесс голосования путем предоставления консультаций по вопросам референдума.

Обратившись в единый Саll-центр по телефону: +7(727) 3384545, можно проверить себя в списке граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме, а также уточнить номер и адрес своего участка.

В ходе звонка операторы Call-центра смогут разъяснить все законодательные нормы касательно возможностей граждан, процедуры голосования и работы участков в день референдума.

Call-центр принимает звонки ежедневно без перерыва и выходных с 8.00 до 20.00 до конца дня проведения голосования.

Функционал по получению информации об участке для голосования доступен на сайте open-almaty.kz, а также через Telegram-бот @ReferendumAlmaty2022Bot. Для того чтобы найти себя в списках и получения сведений, необходимо ввести номер ИИН.

На референдум вынесен вопрос «Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года»?

Указом Президента Касым-Жомарта Токаева референдум проводится на принципах добровольного участия, свободного волеизъявления, а также всеобщего, равного, прямого и тайного голосования граждан.

Напомним, республиканский референдум состоится 5 июня 2022 года. Всего в Алматы будут работать 574 избирательных участка. Подробная информация доступна на сайте акимата Алматы.