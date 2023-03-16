Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455 eur/kzt 492.13

    rub/kzt 5.94 cny/kzt 66.11
Прогноз погоды
Астана+4+6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Реджеп Тайип Эрдоган встретил Касым-Жомарта Токаева в резиденции «Кулие»

    16 Марта 2023, 15:13

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Главу государства Касым-Жомарта Токаева встретил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в резиденции «Кулие». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.


    Как сообщалось, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Анкару для участия во внеочередном саммите Организации тюркских государств.


    В ходе мероприятия будут рассмотрены актуальные направления деятельности ОТГ в области управления чрезвычайными ситуациями и оказания гуманитарной помощи, в том числе вопросы, связанные с координацией и укреплением взаимодействия в борьбе со стихийными бедствиями.

    В рамках визита также планируется встреча Главы государства с Президентом Турции.






    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Турция Видео Тюркский мир
    Новости по теме
    Новости по теме
    Турция дала добро на вступление Финляндии в НАТО
    На имя Главы государства продолжают поступать телеграммы поздравления с Наурызом
    Главы иностранных государств поздравили Президента РК с началом священного месяца Рамазан
    Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за оказание помощи при землетрясении
    Популярное
    1 Кайрат Боранбаев выступил с последним словом в суде
    2 Землю в Алматы и миллиарды тенге конфискуют у Кайрата Боранбаева
    3 Экс-аким Кентау Рашид Аюпов находится в СИЗО в Астане
    4 Шторм ожидается в большинстве регионов страны
    5 КНБ задержал участников международного наркосиндиката
    Новости партнеров