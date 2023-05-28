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    Реджеп Тайип Эрдоган проголосовал во втором туре выборов президента Турции

    28 Мая 2023, 16:09

    СТАМБУЛ. АНАДОЛУ – КАЗИНФОРМ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган проголосовали на проходящем в стране 28 мая втором туре выборов главы государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

    Реджеп Тайип Эрдоган и Эмине Эрдоган проголосовали на избирательном участке в начальной школе «Саффет Чеби» в районе Ускюдар в Стамбуле.

    На избирательном участке также присутствовали глава муниципалитета Ускюдара Хилми Туркмен, председатель отделения правящей Партии справедливости и развития в Стамбуле Осман Нури Кабактепе и другие официальные лица.

    Глава государства опустил бюллетень в урну для голосования №3279.

    Президента Турции приветствовали многочисленные граждане, собравшиеся у здания школы.

    В Турции в воскресенье, 28 мая, впервые в истории республики проходит второй тур голосования на выборах президента.

    На высший пост претендуют действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Турция Мировые новости
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