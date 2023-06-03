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    Реджеп Тайип Эрдоган принес присягу народу Турции

    3 Июня 2023, 18:46

    АНКАРА. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - Торжественная церемония присяги и вступления в должность президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоялась в субботу, 3 июня в здании турецкого парламента в Анкаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

    В числе участников церемонии инаугурации, представители 78 стран мира, в числе которых более 20 глав государств и правительств.

    Временный председатель парламента Турции Девлет Бахчели передал главе государства документ, свидетельствующий о победе на выборах президента.

    Затем Эрдоган зачитал текст присяги народу Турции.

    После церемонии инаугурации Эрдоган возложит венок к Мавзолею основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

    Программа торжественных мероприятий продолжится в Президентском комплексе, где Эрдоган примет поздравления.

    После этого турецкий лидер проследует в резиденцию «Чанкая», где будет дан официальный обед в честь высокопоставленных гостей.

    Последним пунктом мероприятий станет брифинг, где переизбранный президент Турции объявит состав нового правительства страны.

    Срок полномочий президента Реджепа Тайипа Эрдогана, переизбранного на пост главы государства по итогам выборов 28 мая, продлится до 2028 года.

    В Турции 28 мая впервые в истории страны прошел второй тур голосования на выборах президента. В Центральной избирательной комиссии Турции огласили окончательные итоги выборов президента страны. По информации ЦИК, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 52,18% голосов.

    Парламент Турции обновился на 63,49%.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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