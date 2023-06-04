Реджеп Тайип Эрдоган представил новый состав кабинета министров

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган огласил состав нового кабинета министров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu.

Глава государства на пресс-конференции, организованной в резиденции Чанкая в Анкаре, представил новых членов правительства Турции.

«Я представляю вам новых членов кабинета министров, с которыми мы будем трудиться вместе, чтобы достичь наших целей в веке Турции», - сказал президент Эрдоган.

Кабинет министров сформировался следующим образом:

Джевдет Йылмаз назначен новым вице-президентом Турции.

министр юстиции - Йылмаз Тунч

министр семьи и социальных услуг - Махинур Оздемир Гёкташ

министр труда и социального обеспечения - Ведат Ишыкхан

министр окружающей среды и урбанизации - Мехмет Озхасеки

министр иностранных дел - Хакан Фидан

министр энергетики и природных ресурсов - Алпарслан Байрактар

министр молодежи и спорта - Осман Ашкын Бак

министр казначейства и финансов - Мехмет Шимшек

министр внутренних дел - Али Йерликая

министр национального образования - Юсуф Текин

министр национальной обороны - Яшар Гюлер

министр здравоохранения Фахреттин Коджа

министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой

министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджыр

министр сельского и лесного хозяйства - Ибрагим Юмаклы

министр торговли - Омер Болат

министр транспорта и инфраструктуры - Абдулкадир Уралоглу.

Напомним, в Турции 28 мая впервые в истории страны прошел второй тур голосования на выборах президента.

Согласно окончательным итогам первого тура голосования на президентских выборах в Турции 14 мая Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,52% голосов, Кемаль Кылычдароглу - 44,88%, Синан Оган -5,17%, Мухаррем Индже - 0,43.

Вчера состоялась церемонии инаугурации Президента Турции. В ней принял участие Глава государства Касым-Жомарт Токаев.



