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    Реджеп Тайип Эрдоган: Передаю привет братскому народу Казахстана

    6 Февраля 2022, 17:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заболевший коронавирусом, обратился к Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и поблагодарил за поддержку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уважаемый господин Президент Токаев! От своего имени и от имени госпожи Эмине благодарю вас за ваши добрые пожелания. Передаю привет и выражаю признательность братскому народу Казахстана», - написал Президент Турции на своей странице в Twitter.

    Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Twitter пожелал скорейшего выздоровления Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и его супруге, заболевшим коронавирусом.

    Отметим, что Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что он заразился коронавирусной инфекцией. Президент страны уточнил, что у него выявили омикрон-штамм. По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, болезнь протекает в легкой форме.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Турция Общество Тюркский мир Коронавирус в РК Международная деятельность РК
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