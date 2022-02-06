Реджеп Тайип Эрдоган: Передаю привет братскому народу Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заболевший коронавирусом, обратился к Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и поблагодарил за поддержку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемый господин Президент Токаев! От своего имени и от имени госпожи Эмине благодарю вас за ваши добрые пожелания. Передаю привет и выражаю признательность братскому народу Казахстана», - написал Президент Турции на своей странице в Twitter.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Twitter пожелал скорейшего выздоровления Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и его супруге, заболевшим коронавирусом.

Отметим, что Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что он заразился коронавирусной инфекцией. Президент страны уточнил, что у него выявили омикрон-штамм. По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, болезнь протекает в легкой форме.



