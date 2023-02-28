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    Редкое краснокнижное животное попало на видео в Мангистауской области

    28 Февраля 2023, 01:16

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Мангистауской области очевидцы сняли на видео редкого краснокнижного зверька – медоеда, передает МИА «Казинформ».

    Видео встречи с красснокнижным хищником опубликовано в Instagram.

    Медоед, или лысый барсук, или ратель – вид из семейства куньих, обитающий в Африке и в Азии. Млекопитающего зоологи считают довольно агрессивным и бесстрашным при весьма небольших размерах.

    В Казахстане – северная часть его ареала обитания, а именно южная часть Мангистауской области, на территории Южного и Юго-Западного Устюрта и во впадине Карынжарык. Ведет преимущественно сумеречно-ночной образ жизни, но в холодное время года активен и днем. Впервые животное заметили в нашей стране в 1983 году. По оценке ученых, в республике обитает всего несколько десятков особей.

    Фото: стопкадр Youtube

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Видео Мангистауская область Животные Красная книга
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