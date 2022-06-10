Редкий черный аист попал в фотоловушку в Восточном Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Черный аист, занесенный в Красную книгу Казахстана, был замечен на участке речки Топольник. Речка является малым притоком озера Маркаколь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Снимки появились на официальной странице Маркакольского государственного природного заповедника в Instagram.

По словам работников заповедника, черный аист в период миграций прилетает на озеро Маркаколь в середине апреля - в начале мая. Поздние мигранты наблюдаются вплоть до начала июня. Осенняя миграция у большинства птиц начинается в конце августа – в начале сентября.

Редкая гнездящаяся перелетная птица обитает в лесной зоне Евразии. Населяет горные участки с лугами, расположенными недалеко от мелководья. По акватории озера Маркаколь птица наблюдается повсеместно.

«Местные жители и гости села Урунхайка могут наблюдать аиста на берегу озера вблизи от села. Гнездятся они отдельными парами. Гнездо строится из толстых веток и обычно используется в течение нескольких лет. Располагается гнездо на деревьях или в нишах скал, или на труднодоступных скальных уступах. Лоток гнезда выстилается сухой травой, листьями и волосом. Кладка из 2-5, редко 6 яиц, производится с начала мая до начала июля. Оба родителя насиживают кладку в течение 32-46 дней, а затем выкармливают птенцов, которые оперяются в середине июля – в августе», - рассказали в заповеднике.



