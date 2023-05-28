Речь Президента на Евразийском форуме, школьные каникулы и крупный лесной пожар – как прошла неделя в РК

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Главными темами уходящей недели стали выступление Президента РК на Евразийском экономическом форуме «Евразийская интеграция в многополярном мире» в Москве, завершение учебного года по-новому и предстоящие летние каникулы детей. Подробнее об этих и других событиях – в обзоре корреспондента МИА «Казинформ».

Последняя полная неделя мая не преподнесла сюрпризов и резонансных событий, но, тем не менее, была насыщенной.

Президент и его встречи

Внимание общественности было приковано к выступлению Касым-Жомарта Токаева на Евразийском экономическом форуме «Евразийская интеграция в многополярном мире». Президент РК высказался о необходимости и целесообразности определения новых приоритетов развития ЕАЭС. Он напомнил, что ключевым является полномасштабная реализация Договора о Союзе. То есть реализация «четырех свобод» и базовых принципов, таких как недискриминационный доступ к инфраструктуре, справедливая конкуренция, равноправие и учет национальных интересов.

Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент подчеркнул, что активное взаимодействие с Китаем, Индией, Вьетнамом, Ираном, Египтом, Израилем, Сербией и другими партнерами является важным индикатором зрелости ЕАЭС и его торгово-экономической привлекательности. Важным считает Касым-Жомарт Токаев выстраивание эффективного взаимодействия с ключевым политическим и экономическим партнером Союза – Китайской Народной Республикой. Он отметил, что Казахстан и Китай запустили строительство логистического центра РК в сухом порту Сианя. Запланирован запуск железнодорожного сообщения на участке Бахты–Аягоз со строительством отдельного погранперехода в КНР.

Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета. В заседании в узком формате, наряду с Президентом Казахстана, приняли участие Президент Российской Федерации – Председатель ВЕЭС Владимир Путин, Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.