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    Ребенок утонул в бассейне Шымкента

    30 Января 2023, 11:56

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В бассейне Шымкента утонул ребенок 2018 года рождения. Взрослые оставили его без присмотра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

    По данным пресс-службы, 29 января в 17:25 в управление кризисными ситуациями ДЧС города Шымкента поступило сообщение службы скорой медицинской службы о том, что в детском бассейне утонул мальчик 2018 года рождения.

    Инцидент произошел в 8 микрорайоне района Туран по улице Уркимбаева в фитнес-клубе «KASIET». Было установлено, что во время купания в детском бассейне (глубина 1 метр 20 сантиметров, ширина 5 метров.), ребенок утонул, оставшись без присмотра взрослых. Обстоятельства происшествия устанавливаются, назначена судебно-медицинская экспертиза.

    «Уважаемые родители! Будьте бдительны! Никогда не оставляйте детей без присмотра! Учите детей правильно вести себя на территории и внутри бассейна», - говорится в сообщении группы по связям с общественностью ДЧС города Шымкента.


    Фото: ДЧС г. Шымкент

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Происшествия Шымкент Дети
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