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    Ребенок упал в септик и скончался в Кызылординской области

    27 Марта 2023, 16:23

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Сырдарьинском районе годовалый малыш упал в септик и скончался, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Кызылординской области.

    «В Управление кризисной ситуации ДЧС Кызылординской области 26 марта в 12 часов 55 минут поступила информация о том, что в поселке Теренузяк, по улице М.Козыбаева, во дворе частного жилого дома, оставшись без присмотра взрослых, упал в септик и скончался ребенок, 2022 года рождения. Труп извлечен родственниками», - говорится в сообщении ДЧС.

    Спасатели предупредили о том, что поверхность септика и колодцев возле двора необходимо закрывать крышкой.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Кызылординская область Происшествия ДЧС
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