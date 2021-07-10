Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Ребенку стало плохо во время авиарейса «Шымкент-Алматы»: спасти его не удалось

    10 Июля 2021, 21:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Девятилетнему ребенку стало плохо во время полета рейса КС 972 сообщением «Шымкент-Алматы». Мальчика спасти не удалось, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал авиакомпании Air Astana.

    «9 июля на борт рейса КС 972 сообщением «Шымкент-Алматы» был принят ребенок 9 лет в сопровождении матери. Во время взлета мальчику стало плохо. Экипаж подключил его к кислородному баллону, с помощью которого он дышал в течение 30 минут. Во время снижения самолета пассажир потерял сознание. Экипаж сделал ему сердечно-легочную реанимацию во время и после посадки самолета, и параллельно был применен дефибриллятор. В аэропорту ребенок был передан врачам, но, к сожалению, спасти его не удалось. Аir Astana выражает глубокие соболезнования родным и близким мальчика», - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Алматы Происшествия Шымкент Утраты
    Новости по теме
    Новости по теме
    «КамАЗ» сбил 10-летнюю девочку в Актобе
    Восемь человек погибли за год на производстве в СКО
    Чем занять детей на летних каникулах в СКО
    Мужчину накажут за езду по маковым полям в Жетысуской области
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз