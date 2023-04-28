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    Ребенка спасли из пожара в Экибастузе

    28 Апреля 2023, 19:21

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ — Пожарные в Экибастузе спасли из огня ребёнка и взрослого человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 12:57 на пульт 101 поступило сообщение о задымлении на балконе второго этажа по улице Кеншилер, 15 б, в городе Экибастузе», — сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

    По данным ведомства, когда пожарные прибыли на место происшествия, горел деревянный балкон на площади 4 квадратных метров.

    «Произведена эвакуация жильцов. Спасены 2 человека, в том числе 1 ребенок», — добавили в ДЧС.

    Пожар локализовали в 13:11, ликвидировали в 13:15. В его тушении были задействованы 2 единицы техники, принимали участие 7 сотрудников.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Происшествия
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