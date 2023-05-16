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    Ребенка с инвалидностью избили в центре социального обслуживания в Актобе

    16 Мая 2023, 12:47

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В центре социального обслуживания №1 в Актобе выявлен факт избиения ребенка с инвалидностью, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

    В конце апреля в прокуратуру города поступило сообщение о том, что в этом центре избивают детей.

    Сотрудники прокуратуры совместно с представителями органа опеки и попечительства, управления координации занятости по Актюбинской области, сотрудниками полиции и медицинскими работниками выехали в центр социального обслуживания №1. В ходе изучения записей камер видеонаблюдения был установлен факт избиения ребенка работником центра социального обслуживания №1.

    Как известно, в учреждении находятся дети с психоневрологическими заболеваниями.

    «В ходе проверки камер наблюдения был выявлен факт избиения ребенка с инвалидностью. Прокуратурой города Актобе возбуждено уголовное дело и направлено для расследования в управление полиции города Актобе. В прошлом году также был зафиксирован факт избиения ребенка в этом центре», - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Происшествия Генпрокуратура МВД РК
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