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    Ребёнка на самокате сбила автомашина в Атырау

    26 Июля 2023, 08:21

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Шестилетнего ребенка, ехавшего на самокате, сбила автомашина в городе Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 24 июля вечером на автодороге по проспекту Абулхайырхана произошло дорожно транспортное происшествие. Автомобиль марки Hyundai Accent под управлением двадцатилетнего водителя столкнулся с ехавшим на самокате ребенком, 2017 года рождения.

    Мальчик получил телесные повреждения различной тяжести и был доставлен на скорой помощи в областную больницу, его госпитализировали в реанимационное отделение. Соответствующие документы собраны и переданы в отдел дознания городского управления полиции.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область ДТП МВД РК
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