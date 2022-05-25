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    Реализацию программы льготного автокредитования раскритиковал мажилисмен

    25 Мая 2022, 16:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Процесс реализации программы льготного автокредитования раскритиковал депутат Мажилиса Айкын Конуров. Он обратился с депутатским запросом к Премьер-Министру РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По мнению мажилисмена, причина заключается в отсутствии четкого алгоритма подготовки, отвечающего современным стандартам и практикам. Не осуществляются пилотные проекты, не проводится моделирование возможных последствий, не готовится персонал.

    Второй аспект, по словам депутата - это глубокий кризис автомобильного рынка. В Казахстане не составляется индекс доступности автомобилей.

    «При этом растет социальное значение автомобиля. С одной стороны, это средство заработка для десятков и сотен тысяч граждан. Возможно, частный извоз не является самым производительным для экономики видом деятельности. Но зато люди сами находят себе источник заработка», - сказал мажилисмен.

    Также, как считает депутат, на фоне очень высокого спроса на автомобили традиционные рыночные схемы давно не работают.

    «Растет число желающих как-то встроиться в схемы поставок, производства, продажи, утилизации, то есть буквально на всех стадиях оборота автомобилей. Все они окутаны различными операторами, посредниками, агентами. При этом каждый преследует цель лишь извлечь свою маржу, источником которой является покупатель», - подчеркнул А. Конуров.

    В этой связи депутаты фракции Народной партии Казахстана предлагают запретить реализацию крупных инициатив с финансированием из государственного бюджета без предварительного проведения моделирования всего комплекса.

    Мажилисмены призвали разработать и утвердить алгоритмы такого моделирования с использованием передового опыта, также выработать экономически обоснованное видение дальнейшего развития автомобильного рынка, с различными вариантами развития.

    «Конечным результатом должно стать повышение реальной доступности автомобилей для населения и эффекта для экономики», - заключил депутат.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Мажилис
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