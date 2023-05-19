Реализацию новых инвестпроектов в Казахстане обсудил Алихан Смаилов с руководством ЕБРР и ЕИБ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В рамках проходящего в Алматы 2-го Экономического форума «Европейский Союз – Центральная Азия» Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел встречи с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо и вице-президентом Европейского инвестиционного банка Терезой Червинской. Об этом передает МИА»Казинформ«со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

В ходе переговоров с главой ЕБРР обсуждены вопросы реализации крупных инвестиционных проектов в РК, в том числе по реконструкции автодорог, модернизации канализационно-очистных сооружений и энергомощностей.

Алихан Смаилов отметил, что Казахстан высоко ценит стратегический характер взаимодействия с банком и вклад, который он внес в развитие республики.

«У нас налажены тесные связи, затрагивающие широкий спектр экономических вопросов, которые мы намерены и далее развивать. Уверен, что сотрудничество между Казахстаном и ЕБРР может быть выведено на качественно новый уровень», — сказал Премьер-Министр.

Так, буквально на днях состоялось ежегодное заседание Совета управляющих ЕБРР, в рамках которого Казахстану была посвящена отдельная инвестиционная сессия. Алихан Смаилов выразил уверенность, что это также придаст новый импульс инвестиционному сотрудничеству между Казахстаном и иностранными партнерами.

«Правительство Казахстана выражает готовность к углублению партнерства с ЕБРР по самому широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес», — подчеркнул он.

В свою очередь Одиль Рено-Бассо отметила, что ЕБРР очень вовлечен в работу в Казахстане.

«Мы будем рады и дальше продолжать наше сотрудничество. Нашим приоритетом по-прежнему являются проекты по развитию «зеленой» энергетики, частного сектора и инфраструктуры. Кроме того, мы продолжаем вносить свой вклад в развитие банковского сектора страны», — сказала Одиль Рено-Бассо.

На встрече с Терезой Червинской обсуждены вопросы сотрудничества в транспортно-логистической сфере и агропромышленном комплексе, в частности, реализации инвестиционных и технологических проектов.

Премьер-Министр подчеркнул, что Казахстан ценит стремление Европейского инвестиционного банка расширить сотрудничество с нашей страной. В этой связи открытие офиса ЕИБ в РК может значительно расширить инвестиционный портфель и присутствие Банка в регионе.

«Правительство Казахстана выражает готовность к углублению партнерства с ЕИБ по самому широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес. Одним из наиболее приоритетных направлений является стимулирование развития «зеленой» экономики», — сказал Алихан Смаилов.

Он также призвал ЕИБ рассмотреть возможность более тесного сотрудничества в части «зеленого» финансирования и обмена инновациями с Международным финансовым центром «Астана».

В свою очередь Тереза Червинская отметила, что Казахстан зарекомендовал себя хорошим партнером в области экономической кооперации.

«Мы долгое время работаем в этом регионе и планируем далее углублять сотрудничество в направлении «зеленой» экономики. Это касается производства и передачи «зеленой» энергии, повышения энергоэффективности различных объектов и транспортной сферы. Для этого необходимо создание и развитие соответствующей инфраструктуры. Мы также готовы более тесно работать со средними предприятиями», — сказала Тереза Червинская.



