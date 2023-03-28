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    Реализация новых трех проектов в автодорожной отрасли начнется в Казахстане

    28 Марта 2023, 14:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О новых перспективных проектах в автодорожной отрасли рассказал заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Амангельды Беков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Останавливаясь на перспективных проектах, сообщаю, что в процессе проектирования находятся три новых проекта, это «Атырау-Уральск» с юго-западным обходом города Уральска - 521 км (13 участков); «Жезказган-Караганды» - 513 км (12 участков); «Актобе-Улгайсын» - 262 км (7 участков). Завершение проектных работ планируется в текущем году с последующим началом строительно-монтажных работ», - сказал Амангельды Беков на брифинге в СЦК.

    Он также отметил, что для поддержания нормативного состояния дорог охват ремонтными работами составит около 3,5 тысячи км (3,4 тысячи км), из которых планируется завершить около 1,5 тысячи км (капитальный ремонт – 164 км, средний ремонт – 1295 км).

    Ранее заместитель председателя Комитета автомобильных дорог сообщил о том, на какой стадии находятся работы по транспортному коридору «Центр – Юг».

    Автор:

    Серик Сабеков

    Строительство Дороги Уральск Караганда Актобе Атырау
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