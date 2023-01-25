Реалистичный портрет Касым-Жомарта Токаева из бумаги вырезал российский иллюзионист

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Российский иллюзионист Михаил Хам удивил пользователей сети портретом Главы государства Касым-Жомарта Токаева, который он вырезал из бумаги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Свое творчество иллюзионист выложил в TikTok. Как заметно из публикации, подписчики попросили артиста вырезать из бумаги портрет Президента Казахстана. Для создания портрета Михаилу понадобились только бумага и ножницы.







Подписчики не скрыли удивления и просто восхитились шедевром, созданным руками Михаила Хама.

«Не то слово, похож. Он и есть. Супер талант у тебя», «Талант от Бога», «Круто, не хватает слов», «Как это делаешь, удивительно», «Срочно в Книгу рекордов Гиннеса», «Спасибо за нашего Президента», - пишут подписчики.

Михаил Хам – известный иллюзионист, российская медиазвезда в области фокусов. На своем You Tube канале про иллюзии он раскрывает секреты фокусов и обучает карточным трюкам, фокусам с монетами, фокусам с деньгами. В TikTok за его творчеством следят свыше 2,8 млн человек.

Кадр из видео/tiktok.com/@kham.michael



