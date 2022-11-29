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    Реальными историями поделились родители особенных детей в Караганде

    29 Ноября 2022, 10:12

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде состоялся фестиваль «Саналы ұрпақ», который был организован для родителей особенных детей. На площадке семьи, воспитывающие особенных детей могли поделиться своими историями и получить различные консультации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Фестиваль «Саналы ұрпақ» дал возможность родителям детей с ограниченными возможностями поделиться реальными историями своей жизни. Он был проведен впервые. На мероприятии собралось более трехсот человек. Участвовали в нем родители, воспитывающие детей с РАС, ДЦП, ментальными нарушениями. Гостями также стали мамы и папы обычных малышей.

    Организатором «Саналы ұрпақ» выступил совет деловых женщин карагандинской РПП «Атамекен» при поддержке акимата области и областной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике.

    Гостем фестиваля стала Динара Наумова – основатель инклюзивного фитнес-центра, член Совета по молодежной политике при Президенте РК, президент Ассоциации развития инклюзивного общества, член общественного совета Министерства информации и общественного развития РК. У казахстанки ДЦП. Когда ей было три года, от нее отказались родители. Но Динара преодолела сложности и стала успешной.

    Спикеры-специалисты рассказали о важности репродуктивного здоровья женщин и мужчин, об имеющихся госуслугах для особенных детей в сфере здравоохранения, образования и спорта.

    Родителям раздали маршрутные листы с адресами коррекционных кабинетов и спектром предоставляемых услуг. Также они получили возможность проконсультироваться у различных специалистов.

    Учителей, воспитателей и родителей особенных детей заместитель акима Карагандинской области Ербол Аликулов наградил благодарственными письмами.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Образование Социальная поддержка Акимат Здравоохранение Общество Караганда Дети
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