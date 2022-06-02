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    Реабилитационный центр для детей с инвалидностью открыли в Актобе

    2 Июня 2022, 08:12

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актобе на базе центра охраны материнства и детства при областной детской клинической больнице открылся амбулаторный реабилитационный центр для детей с инвалидностью , передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В центре «Камкорлык» могут получить лечение дети от трех лет с диагнозами ДЦП, гидроцефалия, синдром Дауна, врожденными пороками центральной нервной системы, получить реабилитацию после перенесенных кардио- и нейрохирургических, травматологических и ортопедических операций. Медучреждение рассчитано на 50 посещений по типу дневного стационара. Курс лечения длится 21 день. В целом за год реабилитацию смогут пройти 600 детей по профилю неврология, нейрохирургия, травматология – ортопедия, кардиохирургия.

    Медучреждение открылось в рамках «Дорожной карты» по реализации мероприятий, направленных на совершенствование реабилитационной помощи детям с ограниченными возможностями в РК. Закуп оборудования и оснащения произведен за счет средств Фонда Первого Президента «Қамқорлық» и Фонда национального благосостояния «Самрук-Қазына».

    На сегодня в Актюбинской области насчитывается 4,5 тыс. детей с инвалидностью и этот центр окажет им большую поддержку.

    «Это уникальное оздоровительное учреждение, в котором пациентам окажут первоклассную помощь на современном оборудовании. В области сегодня число детей с инвалидностью достигло 4,5 тыс. Для поддержания здоровья им необходимо проходить реабилитацию. Из года в год открываются новые центры, где им оказывается подобная помощь.

    В этом году начнется строительство реабилитационных центров в микрорайоне Есет батыр в Актобе на 150 мест, в Кобдинском районе - на 50 мест. В планах - строительство спортивного комплекса в Батыс-2, детского сада для детей с психическими заболеваниями в микрорайоне Есет батыр»,- сказал заместитель акима области Булбул Елеусинова.

    Чтобы пройти бесплатную реабилитацию в центре «Камкорлык» , нужно получить направление в поликлинике.


    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Здравоохранение
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