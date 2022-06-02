Реабилитационный центр для детей с инвалидностью открыли в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актобе на базе центра охраны материнства и детства при областной детской клинической больнице открылся амбулаторный реабилитационный центр для детей с инвалидностью , передает корреспондент МИА «Казинформ».

В центре «Камкорлык» могут получить лечение дети от трех лет с диагнозами ДЦП, гидроцефалия, синдром Дауна, врожденными пороками центральной нервной системы, получить реабилитацию после перенесенных кардио- и нейрохирургических, травматологических и ортопедических операций. Медучреждение рассчитано на 50 посещений по типу дневного стационара. Курс лечения длится 21 день. В целом за год реабилитацию смогут пройти 600 детей по профилю неврология, нейрохирургия, травматология – ортопедия, кардиохирургия.

Медучреждение открылось в рамках «Дорожной карты» по реализации мероприятий, направленных на совершенствование реабилитационной помощи детям с ограниченными возможностями в РК. Закуп оборудования и оснащения произведен за счет средств Фонда Первого Президента «Қамқорлық» и Фонда национального благосостояния «Самрук-Қазына».

На сегодня в Актюбинской области насчитывается 4,5 тыс. детей с инвалидностью и этот центр окажет им большую поддержку.

«Это уникальное оздоровительное учреждение, в котором пациентам окажут первоклассную помощь на современном оборудовании. В области сегодня число детей с инвалидностью достигло 4,5 тыс. Для поддержания здоровья им необходимо проходить реабилитацию. Из года в год открываются новые центры, где им оказывается подобная помощь.

В этом году начнется строительство реабилитационных центров в микрорайоне Есет батыр в Актобе на 150 мест, в Кобдинском районе - на 50 мест. В планах - строительство спортивного комплекса в Батыс-2, детского сада для детей с психическими заболеваниями в микрорайоне Есет батыр»,- сказал заместитель акима области Булбул Елеусинова.

Чтобы пройти бесплатную реабилитацию в центре «Камкорлык» , нужно получить направление в поликлинике.



