Разыскиваемых за преступления казахстанцев задержали сотрудники КНБ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанцев, которых разыскивали за совершение преступлений на территории РК, задержали на границе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета Национальной безопасности.

«1 марта в пункте пропуска «Айша биби» военнослужащие департамента Пограничной службы КНБ по Жамбылской области задержали гражданина Казахстана, разыскиваемого за совершение преступления на территории страны», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В Комитете Национальной безопасности добавили, что подобный случай произошел 28 февраля. Тогда за незаконное пересечение границы задержали еще одного казахстанца.

«28 февраля военнослужащие пограничного отделения «Сортобе» департамента Пограничной службы КНБ по Жамбылской области в ходе незаконного пересечения государственной границы из Кыргызской Республики задержан гражданин РК, находящийся в международном розыске за совершение уголовного правонарушения», - пояснили в комитете.

Задержанных передали в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.

Руководство Пограничной службы приняло решение о поощрении отличившихся военнослужащих, в том числе солдат срочной службы за смелость и профессионализм.



