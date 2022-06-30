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    Развязку на Кульджинке в Алматы планируют открыть в декабре

    30 Июня 2022, 12:18

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что в декабре этого года завершат строительство транспортной развязки на пересечении Кульджинского тракта - Бухтарминская, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Аким на встрече с жителями Турксибского района также заявил, что дорожная инфраструктура района находится в удовлетворительном состоянии. В районе из 486 улиц асфальтировано 439 - это 90%. Из оставшихся 47 улиц без дорожного покрытия в этом году отремонтируют 17 улиц на 10,2 км.

    21 ноября 2021 года в Алматы открыли движение по эстакаде на строящейся транспортной развязке на пересечении улицы Бухтарминская с Кульджинским трактом.

    Также сообщалось, что завершение строительства этой транспортной развязки запланировано на четвертый квартал 2022 года.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Инфраструктурные проекты Алматы Акимат Строительство Транспорт Дороги
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