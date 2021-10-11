Развозка прокурорских детей на служебном авто в Караганде: ведётся проверка

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде ведется расследование по факту использования служебной машины прокуратуры не по назначению. В соцсетях появилась фотография служебного авто, которое по словам автора публикации, каждый день возит прокурорских детей в спорткомплекс, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В сети Facebook на странице блогера появилась фотография служебного автомобиля прокуратуры. Автор публикации утверждает, что водитель каждый день привозит детей в спорткомплекс «Ожет» и часами ожидает их у входа.

«Вот так целыми днями, этот служебный автомобиль прокуратуры привозит детей прокурора в спорткомплекс «Ожет» на Гульдере. Водитель 1,5 часа ожидает важных деток. Прошу принять соответствующие меры», - пишет автор.

«По данному факту проводится проверка. Обстоятельства выясняются», - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Карагандинской области.

Фото: www.facebook.com/groups/Novosti.Karaganda