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    Развозка прокурорских детей на служебном авто в Караганде: ведётся проверка

    11 Октября 2021, 17:58

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде ведется расследование по факту использования служебной машины прокуратуры не по назначению. В соцсетях появилась фотография служебного авто, которое по словам автора публикации, каждый день возит прокурорских детей в спорткомплекс, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В сети Facebook на странице блогера появилась фотография служебного автомобиля прокуратуры. Автор публикации утверждает, что водитель каждый день привозит детей в спорткомплекс «Ожет» и часами ожидает их у входа.

    «Вот так целыми днями, этот служебный автомобиль прокуратуры привозит детей прокурора в спорткомплекс «Ожет» на Гульдере. Водитель 1,5 часа ожидает важных деток. Прошу принять соответствующие меры», - пишет автор.

    «По данному факту проводится проверка. Обстоятельства выясняются», - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Карагандинской области.

    Фото: www.facebook.com/groups/Novosti.Karaganda

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Генпрокуратура Другие государственные органы Регионы
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