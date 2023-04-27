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    Развивать АНК и обновлять ее состав продолжат в Казахстане

    27 Апреля 2023, 11:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Истинный патриотизм ни в коем случае нельзя путать с национальным чванством. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на ХХХІІ сессия Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Все конфликты и войны в мире происходят от национального высокомерия, нежелания и неумения видеть в представителе другого этноса, другой национальности близкого человека и друга. Истинный патриотизм ни в коем случае нельзя путать с национальным чванством», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Поэтому, как отметил Глава государства, в Казахстане продолжится развитие Ассамблеи, совершенствование методов работы и обновление ее состава.

    «Мы – дети одной земли, сыновья и дочери одного народа! Нам всем хватит места на бескрайних просторах Великой степи. Нам всем есть, что беречь на этой священной земле, ради чего работать и жить. Будущее Казахстана, судьба наших детей, наследие наших предков – все в наших руках. И мы с гордо поднятой головой принимаем любые вызовы времени. Мы – единый народ, и мы преодолеем все испытания. В каждом соотечественнике я вижу пример подлинного патриотизма, высокой гражданской ответственности, добросовестного отношения к делу. Именно эти качества являются залогом успешного построения Справедливого Казахстана!», -резюмировал Президент РК.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана АНК
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