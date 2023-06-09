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    Развитие ТМТМ обсудили на Международном форуме Астана

    9 Июня 2023, 18:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международный форум Астана, инициированный Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, стал платформой для обсуждения делегатами зарубежных правительств и международных организаций, представителями бизнеса и научных кругов ключевых глобальных вопросов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

    На панельной сессии «Средний коридор: укрепление евразийских связей» ведущие мировые эксперты обсудили повышение эффективности работы Транскаспийского международного транспортного маршрута и отметили ключевую роль Казахстана как транзитного хаба. За 5 месяцев 2023 года объем транзитных перевозок через Казахстан вырос на 42%.

    По словам управляющего директора ЕБРР по Центральной Азии Жужанны Харгитай, Средний коридор связывает крупные производственные центры в разных странах, и для реализации потенциала маршрута и устранения узких мест необходимо взаимодействие не только ее стран-участниц, но и других ключевых игроков на маршруте.

    Эксперты сошлись во мнении, что успешное развитие ТМТМ требует изменения тарифных и регулятивных режимов, развития пропускной способности инфраструктуры и выработки механизма координации и сотрудничества всех заинтересованных сторон.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    КТЖ Транспорт Международный форум Астана
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