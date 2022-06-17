Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Развитие IT-кластера открывает новые возможности для казахстанцев - Алихан Смаилов

    17 Июня 2022, 08:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках рабочей поездки в Алматы Премьер-Министр РК Алихан Смаилов ознакомился с развитием IT-кластера, медицинской и образовательной сфер города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

    Так, Алихан Смаилов посетил центр развития инновационного предпринимательства MOST IT Hub Almaty, который был запущен в мае текущего года.

    В центре площадью 5 тыс. 200 кв. метров расположены офисы, коворкинг-пространства, зоны для проведения ивентов и бизнес-встреч. Также на базе центра реализуются программы поддержки технологических стартапов, проводятся тематические мероприятия с участием инвесторов и представителей венчурных фондов.

    Премьер-Министр отметил, что развитие IT-кластера открывает новые экономические возможности для казахстанцев.

    «В городе появляется все больше частных инновационных хабов и бизнес-инкубаторов, здесь создано множество крупных IT- и креативных компаний. По примеру Алматы IT-хабы должны запускаться во всех областных центрах страны. Акиматам регионов совместно с Министерством цифрового развития необходимо усилить работу в этом направлении», — сказал Алихан Смаилов.

    Далее Премьер-Министр ознакомился с деятельностью нового многопрофильного медицинского центра Mediker Hospital International, в котором оказывается амбулаторно-поликлиническая помощь взрослым и детям.

    В центре есть стоматологический кабинет, отделение спортивной медицины, физиотерапии и реабилитации, отделение лучевой диагностики, включающее кабинет МРТ, КТ, рентгенодиагностики и маммографии, кабинет телемедицины, два операционных зала и круглосуточный стационар.

    «В Казахстане ряд направлений медицины уже успешно конкурируют на международном уровне. Обеспечена доступность высокотехнологичных медицинских услуг, улучшаются основные показатели здоровья. Благодаря телемедицине у граждан появляется возможность получить высокопрофессиональную помощь, не выезжая из своего населенного пункта», - отметил Алихан Смаилов, поздравив врачей с предстоящим профессиональным праздником – Днем медицинского работника.

    Затем глава Правительства посетил Алматинский колледж пассажирского транспорта и технологий, оснащенный различными учебно-производственными мастерскими в рамках проекта «Жас маман».

    Это единственный колледж, который готовит кадры для городского транспорта совместно с такими партнерами, как Союз машиностроителей, Hyundai Center и Allur Auto.

    «По поручению Президента в стране принимаются системные меры по развитию профтехобразования. Ваш колледж является одним из ведущих учебных заведений города. Здесь молодежь получает очень востребованные сегодня профессии автослесарей, электромонтеров, токарей, сварщиков и другие. Акимату города необходимо принять конкретные меры по обеспечению иногородних студентов общежитием, а также содействовать трудоустройству выпускников», — подчеркнул Алихан Смаилов.

    Премьер-Министр добавил, что безусловными достижениями колледжа являются победы студентов на городском и республиканском чемпионатах Worldskills по токарным, фрезерным работам на станках с ЧПУ, ремонту и обслуживанию автомобилей.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Правительство РК Премьер-министр РК Алматы Молодежь Алихан Смаилов
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев: Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты
    Касым-Жомарт Токаев: Нам необходимо укрепить свою национальную идентичность
    Казахстанская молодежь встретилась со спецпредставителем Евросоюза по Центральной Азии
    Ряд задач перед новым акимом ВКО обозначил Премьер-Министр РК
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами